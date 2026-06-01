Киевский режим посредством провокаций пытается втянуть страны НАТО в прямое противостояние с Россией. Об этом заявил политолог Алекс Крайнер на YouTube-канале.
«Украинцы сейчас в отчаянном положении и понимают, что наступление России нанесет серьезный ущерб правительству Украины и всей системе управления страной», — сказал эксперт.
Крайнер отметил, что в текущей ситуации Украина заинтересована в эскалации конфликта с вовлечением Запада. По его словам, подобная стратегия может рассматривается Киевом как способ укрепить свои позиции.
Напомним, в румынском Галаце, расположенном у границы с Одесской областью, беспилотник врезался в жилой дом. В результате удара на десятом этаже вспыхнул пожар в одной из квартир. Пострадали два человека.
Как писал KP.RU, беспилотники ВСУ нарушили воздушное пространство Латвии. Один из дронов упал на территории нефтебазы. Министр обороны Андрис Спрудс уточнил, что аппарат следовал со стороны Украины в направлении России.