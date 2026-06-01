Число подтвержденных случаев заражения Эболой в ДРК достигло 282

НАЙРОБИ, 1 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 282. Об этом свидетельствует новый отчет, распространенный Минздравом ДРК.
Как отмечается в документе, вспышка продолжает в основном затрагивать провинцию Итури, на которую приходится 264 из 282 подтвержденных случаев, зарегистрированных по всей стране. В провинции Северное Киву зарегистрировано 15 подтвержденных случаев, еще три случая выявлены в провинции Южное Киву.
Согласно отчету, 42 человека скончались, 238 человек проходят лечение. Кроме того, зарегистрировано два случая выздоровления.
Власти ДРК объявили о вспышке лихорадки Эбола 15 мая. Возбудителем заболевания стал вирус Эбола-Бундибуджио, впервые выявленный в Уганде в 2007 году.
Ранее сообщалось, что в стране зарегистрировано более 1 тыс. предполагаемых случаев заражения и порядка 240 предполагаемых летальных исходов. Вспышка также затронула соседнюю Уганду, где выявлены девять случаев заражения и зарегистрирован один летальный исход.