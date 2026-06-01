США тайно провели около 70 коммерческих судов через Ормузский пролив

Авторы публикации уверяют, что в последние три недели при помощи американцев через Ормузский пролив якобы проходило около трёх судов в день (до начала конфликта их число превышало сотню). При этом, как отмечает издание, военные США не сопровождают их напрямую, а лишь координируют движение. По данным New York Times, большинство судов шли через пролив с отключенными транспондерами, чтобы снизить риск обнаружения Ираном, и держались поближе к побережью Омана.