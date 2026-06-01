США тайно провели около 70 коммерческих судов через Ормузский пролив

Военные Соединенных Штатов Америки за последние три недели тайно провели через Ормузский пролив около 70 коммерческих судов. Об этом пишет New York Times, ссылаясь при этом на неназванных представителей Центрального командования ВС США.
Авторы публикации уверяют, что в последние три недели при помощи американцев через Ормузский пролив якобы проходило около трёх судов в день (до начала конфликта их число превышало сотню). При этом, как отмечает издание, военные США не сопровождают их напрямую, а лишь координируют движение. По данным New York Times, большинство судов шли через пролив с отключенными транспондерами, чтобы снизить риск обнаружения Ираном, и держались поближе к побережью Омана.
Интересно, что по данным издания значительная часть коммерческого судоходства по-прежнему проходит вдоль побережья Ирана. По мнению авторов публикации, это может говорить о том, что их маршрут координируют в Тегеране.
Ранее KP.RU писал, что США и Иран зашли в тупик в попытке урегулировать конфликт. Тегеран хочет, чтобы Китай и Россия стали гарантами его договоренностей с США. А пока переговоры буксуют, в проливе летят снаряды.