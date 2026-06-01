Конь пришёл за угощением к магазину в Хабаровском крае

В Нанайском районе необычный посетитель заглянул к магазину в селе Лидога. К торговой точке вышел конь, который спокойно прошёлся у входа и, судя по кадрам очевидцев, явно рассчитывал найти что-нибудь съедобное, сообщает Telegram-канал «Хабарай».
Сначала животное попыталось поискать еду в урне рядом с магазином. Прохожие не стали прогонять коня и отнеслись к ситуации с улыбкой — один из очевидцев вместо мусорного «обеда» предложил ему грушу. Конь угощение принял и продолжил спокойно стоять возле здания.
Такие встречи для сельских территорий не редкость, но каждый раз вызывают живую реакцию у местных жителей. В соцсетях кадры с конём быстро разошлись по пабликам — пользователи шутят, что в Лидоге у магазина появился свой четвероногий постоянный покупатель.