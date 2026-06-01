Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конь пришёл за угощением к магазину в Хабаровском крае

Прохожие не стали прогонять коня и отнеслись к ситуации с улыбкой.

В Нанайском районе необычный посетитель заглянул к магазину в селе Лидога. К торговой точке вышел конь, который спокойно прошёлся у входа и, судя по кадрам очевидцев, явно рассчитывал найти что-нибудь съедобное, сообщает Telegram-канал «Хабарай».

Сначала животное попыталось поискать еду в урне рядом с магазином. Прохожие не стали прогонять коня и отнеслись к ситуации с улыбкой — один из очевидцев вместо мусорного «обеда» предложил ему грушу. Конь угощение принял и продолжил спокойно стоять возле здания.

Такие встречи для сельских территорий не редкость, но каждый раз вызывают живую реакцию у местных жителей. В соцсетях кадры с конём быстро разошлись по пабликам — пользователи шутят, что в Лидоге у магазина появился свой четвероногий постоянный покупатель.