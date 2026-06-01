Жительница Биробиджана подозревается в мошенничестве при получении социальных выплат

МО МВД России «Биробиджанский» возбудило уголовное дело против 47 летней жительницы Биробиджана. Женщину подозревают в мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). По версии следствия, она нарушила условия социального контракта, заключённого с МФЦ Еврейской автономной области на развитие подсобного хозяйства, сообщает полиция ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В рамках контракта женщине были перечислены 200 тысяч рублей с условием целевого расходования и предоставления отчёта о понесённых расходах. При сдаче отчётности подозреваемая предоставила кассовые чеки, которые в ходе проверки оказались частично поддельными. Установлено, что из заявленной суммы почти 108 тысяч рублей подтверждены фальшивыми документами. Фактические затраты составили всего 1 860 рублей — разница была похищена.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства дела.
