Россиян ждет сокращенная рабочая рабочая неделя в первой половине июня

Россиян в первой половине июня ожидает сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 числа. Об этом напомнила юрист Ирина Рогалева.
«Согласно календарю, 12 июня День России выпадает на пятницу, поэтому нас ждет короткая рабочая неделя — 4 дня», — сказала юрист для РИА Новости.
Напомним, часть российских пенсионеров в июне получит выплаты раньше срока из-за празднования Дня России и длинных выходных с 12 по 14 июня. Соцфонд перечислит средства в последний рабочий день перед праздниками.
Ранее KP.RU сообщал, что работающих пенсионеров в России с 1 августа ждет ежегодный перерасчет страховых пенсий. Увеличение выплат будет рассчитываться на основе заработанных пенсионных баллов. Максимальный размер прибавки ограничен тремя ИПК.