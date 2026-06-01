Фестиваль «Счастливый Хабаровск» собрал около 80 тысяч гостей

В этом году на фестивале работали 130 участников — на 30 локаций больше, чем годом ранее. Особый акцент организаторы сделали на семейных развлечениях и спорте, тем более 2026 год в Хабаровском крае объявлен Годом спорта. После завершения дневной программы на Комсомольской площади прошёл праздничный концерт с участием популярных хабаровских групп.