Фестиваль «Счастливый Хабаровск» собрал около 80 тысяч гостей

В Хабаровске ко Дню основания города прошёл большой арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск». Центральная улица Муравьёва-Амурского на несколько часов превратилась в праздничное пространство с музыкой, спортом, выставками и семейными площадками.
На время фестиваля участок от улицы Дзержинского до Комсомольской площади перекрыли для машин и отдали пешеходам. Гости могли увидеть современные автомобили и ретро-машины, выступления творческих коллективов, воздушных гимнасток, мастер-классы, силовой экстрим и показательные выступления спортсменов. По словам мэра Сергея Кравчука, праздник посетили около 80 тысяч человек.
«Арт-фестиваль “Счастливый Хабаровск” — это наша прекрасная традиция. Очень радует, что на праздничной площадке невероятно много семей с маленькими детьми. Такие торжества объединяют нас, напоминая, что Хабаровск — наш общий уютный дом», — сказал Сергей Кравчук.
В этом году на фестивале работали 130 участников — на 30 локаций больше, чем годом ранее. Особый акцент организаторы сделали на семейных развлечениях и спорте, тем более 2026 год в Хабаровском крае объявлен Годом спорта. После завершения дневной программы на Комсомольской площади прошёл праздничный концерт с участием популярных хабаровских групп.