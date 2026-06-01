Дальневосточная детская железная дорога в Хабаровске открыла 68-й сезон

Напомним, детские железные дороги — это не просто аттракцион, а настоящие учебные центры, где дети осваивают профессии железнодорожников: машинистов, диспетчеров, кондукторов. В России такие дороги работают в 26 городах. Поезда и вся инфраструктура здесь уменьшенного размера, а управление осуществляют школьники под присмотром взрослых наставников. Большинство ДЖД работают только в летний сезон (с мая по сентябрь), но, например, в Екатеринбурге дорога открыта круглый год. Билеты стоят недорого, а дети до 3 лет обычно едут бесплатно.