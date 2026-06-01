В Хабаровске состоялось открытие нового сезона Дальневосточной детской железной дороги. Участников мероприятия приветствовали руководители ДВЖД, краевого правительства и администрации города, сообщает пресс-служба ДВЖД.
Заместитель начальника ДВЖД Андрей Ваулин отметил, что ОАО «РЖД» развивает техническую базу детской железной дороги и совершенствует систему подготовки, чтобы юные железнодорожники могли в дальнейшем успешно поступить в отраслевые учебные заведения и найти свое призвание на Дальневосточной магистрали.
Дальневосточная детская железная дорога в Хабаровске открыла 68-й сезон. Фото: Предоставлено пресс-службой ДВЖД.
Для гостей мероприятия самодеятельные творческие коллективы провели праздничный концерт. Традиционно состоялось торжественное отправление первых пассажиров сезона на детском поезде «Орленок».
Детская железная дорога будет работать до 31 августа во все дни кроме понедельника и вторника с 9:30 до 17:30.
За летний сезон производственную практику пройдут более 500 школьников краевой столицы, отдаленных поселков БАМа и Транссиба, а также профильных школ ОАО «РЖД».
Напомним, детские железные дороги — это не просто аттракцион, а настоящие учебные центры, где дети осваивают профессии железнодорожников: машинистов, диспетчеров, кондукторов. В России такие дороги работают в 26 городах. Поезда и вся инфраструктура здесь уменьшенного размера, а управление осуществляют школьники под присмотром взрослых наставников. Большинство ДЖД работают только в летний сезон (с мая по сентябрь), но, например, в Екатеринбурге дорога открыта круглый год. Билеты стоят недорого, а дети до 3 лет обычно едут бесплатно.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что этом году для ребят создали почти 2000 вакансий. Уже трудятся 40 школьников, а всего за лето и каникулы работу получат почти 2900 человек.