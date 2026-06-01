Московский зоопарк изменит график работы с 1 июня

С 1 июня Московский зоопарк перейдет на летний график, увеличив продолжительность работы. Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.

Источник: Московский зоопарк

«Московский зоопарк с 1 июня будет работать еще дольше! С началом летнего сезона гулять на территории зоопарка можно будет с 7:30 до 22:00. Зайти в зоопарк можно будет до 21:00», — говорится в сообщении.

До 21:00 посетители могут зайти через: главный вход; вход у Детского зоопарка (ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 43); вход у метро Баррикадная (ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 3).

Также для удобства гостей работают дополнительные входы: в будние дни — с 10:00 до 19:00, в выходные и праздничные дни — с 9:00 до 19:00.