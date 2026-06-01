В Шереметьево и Пулково начали проект по допуску в самолёты без паспорта

Система подтверждает личность пассажира с помощью Единой биометрической системы и учётной записи на портале «Госуслуги». Для прохождения контроля достаточно воспользоваться биометрическими данными.
«Биометрия делает путь по аэропорту проще и быстрее: достаточно посмотреть в камеру система подтвердит личность, и можно продолжать путь дальше», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что новый сервис доступен пассажирам программы «Аэрофлот Шаттл», которые вылетают между Москвой и Санкт-Петербургом.
Как писал Life.ru, эксперимент с использованием биометрии рассчитан на 2026−2027 годы. К проекту смогут присоединиться любые российские аэропорты и авиакомпании. Для этого потребуется техническая готовность инфраструктуры к работе с новым сервисом.
