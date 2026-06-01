В Госдуме рассказали, когда за детский сад можно не платить

РИА Новости: родители должны платить только за дни пребывания ребенка в детсаду.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Родители должны оплачивать детский сад только за дни фактического посещения ребенком дошкольного учреждения, а при его отсутствии, например во время отпуска, услуга не оказывается и оплата не требуется, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

«Многие родители ошибочно полагают, что платить за детский сад нужно всегда и за все дни, независимо от посещения. Вы не должны платить за то, чем не пользуетесь. Закон однозначно говорит: эти расходы зависят от фактической посещаемости учреждения конкретным ребенком. Если ребенка в саду нет, например вы уехали в отпуск, то услуга не оказывается, а, значит, и платить за нее не нужно. Прокуратура неоднократно подтверждала эту позицию», — сказал Свищев.

Парламентарий отметил, что плата, которую родители вносят за детский сад, официально называется «родительская плата за присмотр и уход». По его словам, в нее входят расходы на питание детей, хозяйственно-бытовое обслуживание, обеспечение соблюдения личной гигиены и режима дня.

Он добавил, что перерасчет родительской платы производится на основании табеля посещаемости, кроме того, обязательными основаниями для освобождения от платы или перерасчета являются в том числе дни отпусков родителей.

«Чтобы ребенок не выбыл из сада и гарантированно вернулся на свое место после отпуска, родителям необходимо написать заявление о сохранении места. Для этого нужно обратиться к заведующему с письменным заявлением в свободной форме. Также стоит зайти в бухгалтерию для перерасчета. В большинстве регионов за ребенком сохраняется место на время отпуска родителей сроком до 60−75 календарных дней в течение года. Это означает, что родители могут спокойно планировать летний отдых, не опасаясь, что по возвращении ребенка некуда будет вести», — пояснил Свищев.

По его словам, если руководство детского сада отказывается освободить от платы на время отпуска родителей или не делает перерасчет за дни отсутствия, следует обратиться к заведующей с письменным заявлением и указать в нем период отпуска и просьбу не начислять плату за эти дни.

«Если последовал отказ или начисления продолжаются, то следует подать жалобу в управление образования своего города или района. Далее можно направить обращение в прокуратуру. Прокуроры регулярно проводят проверки и отменяют незаконные положения, обязывающие родителей платить за неоказанные услуги. Кроме того, можно обратиться в Роспотребнадзор для проверки договора на предмет ущемления прав потребителей», — заключил он.

