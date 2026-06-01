Бывший астронавт США Келли оскорбил космонавтов России на форуме в Одессе

Бывший американский астронавт Марк Келли допустил резкие высказывания в адрес российских космонавтов. Это произошло во время его выступления на форуме по безопасности в Одессе.
Келли утверждает, что успешное выполнение миссий российскими космонавтами находится якобы на одном из последних мест в их приоритетах.
Астронавт считает, что якобы на первом месте у российских космонавтов «видимость того, что они чем-то руководят», на втором — «обвинения кого-либо, если что-то пошло не так», на третьем — «мысли о том, что сегодня украсть».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила резкие высказывания Келли в адрес России обидой США за поражение в космической гонке. Дипломат напомнила, что именно советские и российские космонавты первыми добились ключевых побед в освоении космоса.