Педагогов Хабаровского края пригласили на всероссийские чтения

Педагогов Хабаровского края приглашают представить свои авторские практики на IV Всероссийских педагогических чтениях проекта «Моя страна — моя Россия». Заявочная кампания уже стартовала и продлится до 15 сентября, сообщили в министерстве образования и науки региона.
Чтения проходят в рамках конкурса «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проект объединяет учителей, наставников, специалистов по воспитанию, представителей научно-образовательного сообщества и авторов просветительских инициатив. Участники могут показать собственные методики, воспитательные программы и решения, которые помогают детям лучше понимать историю, культуру и ценности страны.
В новом сезоне заявлены три номинации — «Моя педагогическая инициатива», «Воспитатель созидателя» и «Народный ларец». Педагогам предлагают представить практики, связанные с развитием воспитательной среды, научно-техническим творчеством, наставничеством, а также сохранением семейных и культурных традиций. По итогам отбора эксперты выберут 150 лучших работ, их авторы примут участие в очном этапе чтений с 18 по 20 ноября в Смоленске.
В прошлом сезоне Хабаровский край на чтениях представляли 9 педагогов. В краевом минобрнауки отметили, что учителя региона ежегодно включаются в проект и делятся опытом, который может быть полезен коллегам по всей стране. Во время заявочной кампании для участников также проведут онлайн-лекции о современных подходах к воспитанию, наставничеству и ценностной стороне работы педагога.
«Всероссийские педагогические чтения “Моя страна — моя Россия” сегодня стали одной из крупнейших профессиональных площадок, объединяющих педагогов, наставников и представителей научно-образовательного сообщества со всей страны. Для нас это пространство открытого профессионального диалога, обмена опытом и обсуждения современных подходов к воспитанию и образованию», — отметил руководитель дирекции конкурса Дмитрий Турлаков.