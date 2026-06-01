График отключения отключения вещания в Хабаровском крае

Филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» сообщает о внеплановых профилактических работах на теле и радиовещательном оборудовании в Хабаровском крае. Мероприятия направлены на обеспечение стабильного сигнала, сообщает министерство цифрового развития и связи Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В районе РТС Николаевск на Амуре с 3 по 4 июня (в один день, в зависимости от погоды) с 10:00 до 16:00 прервётся вещание цифровых каналов РТРС 1 и РТРС 2, а также трансляция «Радио России».
5 июня на РТС Тыр в тот же временной интервал приостановят вещание второго мультиплекса (РТРС 1 и РТРС 2).
На РТС Лазарев с 8 по 9 июня (один день, с учётом погодных условий) с 10:00 до 16:00 отключат каналы первого и второго мультиплексов и «Радио России».
На РТС Софийск с 9 по 11 июня (в один день, при подходящей погоде) с 10:00 до 16:00 не будут транслироваться каналы РТРС 1 и РТРС 2.
Общая продолжительность отключений на каждом объекте составит не более 6 часов. По завершении работ вещание восстановится автоматически, без необходимости перенастройки оборудования.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru