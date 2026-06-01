Масштабный финал Дня города — смотрим, как оркестры-участники фестиваля «Амурские волны» шли марш-парадом по улицам Хабаровска

Сказать, что «Амурские волны» популярны в Хабаровске, — ничего не сказать. Даже несмотря на перекрытое в центре движение, недовольства у горожан такие события не вызывают. Наоборот, судя по огромному количеству сопровождающих коробки музыкантов зрителей, местные жители и гости города принимают фестиваль с энтузиазмом.
В воскресенье, когда Хабаровск отмечал свое 168-летие, военные музыканты под звуки маршей прошли по улицам краевой столицы, а завершили день концертом на Комсомольской площади, поставив яркую точку в фестивале. Смотрим кадры марш-парада, вспоминаем, как всё проходило, и заряжаемся положительными эмоциями.