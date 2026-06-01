Лето в Красноярске начнется с комфортной погоды

В первую рабочую неделю июня синоптики обещают красноярцам стабильное тепло, а на выходных — умеренную жару.
В понедельник днем воздух прогреется до +18, +20 °C, со вторника по пятницу будет +21, +23 °C, а в субботу и воскресенье — до +25, +27 °C. По ночам прогнозируется от +7 до +10 °C.
Атмосферное давление временами будет высоким — до 750 мм рт.
В целом погода будет преимущественно ясной и без осадков. Ветер — северный и северо-восточный от 0 до 6 м/с. Такие метеоусловия могут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере, не исключено введение режима «черного неба».
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.