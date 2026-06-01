Солнечным воскресным утром 31 мая 2026 года Хабаровск встретил великий праздник — День Святой Троицы, который верующие называют Днем рождения Церкви Христовой. По благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия прошел общегородской крестный ход, ставший уже доброй и любимой традицией для жителей краевого центра. Торжества начались с Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, которую возглавил владыка Артемий, сообщает информационный отдел Хабаровской епархии.
«Сразу после общей молитвы многотысячное шествие с хоругвями и иконами под непрекращающуюся молитву двинулось к собору Успения Божией Матери», — говорится в сообщении.
Тысячи хабаровчан прошли крестным ходом в День Святой Троицы. Фото: Ольга Редникова, официальный портал Приамурской митрополии.
В рядах молящихся был глава Хабаровского края Дмитрий Демешин, председатель Законодательной Думы Хабаровского края Николай Шевцов, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, которые прошли весь путь вместе с жителями, разделив радость праздничного дня.
Все, кто шел молитвенным путем, получил особый дар — иконки, освященные у чудотворного образа «Троица» преподобного Андрея Рублёва в Троице-Сергиевой Лавре.
Для многих хабаровчан этот Крестный ход стал моментом духовного единения.
«Я стараюсь участвовать в этом Крестном ходе каждый год и действительно жду этот день. Самое удивительное — наша молодежь всё активнее присоединяется. Нам раздавали иконки Троицы возле собора, и сколько было радостных глаз! Это не просто сувенир, это частичка великой русской святыни. Каждый, кто прошел Крестным ходом, увезет домой эту благодать. Город после такого шествия становится другим — светлым», — поделилась хабаровчанка Галина.
В конце шествия у стен Успенского собора был совершен праздничный молебен, по окончании которого к верующим обратился митрополит Артемий, подчеркнув, что Крестный ход — это не прогулка, это подвиг маленького христианского делания.
Общегородской Крестный ход объединил жителей и гостей Хабаровска, всех, кто нашел время разделить радость Дня Святой Троицы. Как отметили многие участники, эта благочестивая традиция с каждым годом объединяет всё больше сердец, делая Хабаровск городом крепкой веры, надежды и любви.