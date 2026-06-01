NYT: с начала мая военные США провели через Ормузский пролив около 70 судов

Газета New York Times написала, что силы Центрального командования ВС США с начала мая сопроводили около 70 судов, пересекших Ормузский пролив.

Источник: Аргументы и факты

Американские военные с начала мая помогли пройти через Ормузский пролив примерно 70 судам, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома.

Источники отметили, что сопровождение этих кораблей осуществляли силы Центрального командования ВС США (CENTCOM). В статье также сказано, что большая часть судов во время прохода через Ормузский пролив отключала транспондеры.

При этом собеседники издания не уточнили, каким типам судов кораблей оказывалось содействие.

Напомним, ранее в территориальных водах Омана в Ормузском проливе был обнаружен плавающий объект, похожий на морскую мину. Центр морской безопасности султаната призвал рыбаков и экипажи судов соблюдать повышенные меры предосторожности в указанном районе.

30 мая военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи рассказал, что США продолжают морскую блокаду иранских портов, несмотря на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о прекращении ограничений.

