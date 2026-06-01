Лунный свет не помешает наблюдать пик звездопада Персеиды

НОВОСИБИРСК, 1 июня. /ТАСС/. Свет Луны не помешает наблюдать максимум метеорного потока Персеиды, который в 2026 году приходится на ночь с 12 на 13 августа, поскольку спутник Земли в этот период будет практически не виден на небе из-за новолуния. Об этом сообщил ТАСС инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.
«Это один из так называемых потоков “большой тройки”, то есть один из трех самых активных ежегодных метеорных потоков, максимум которого приходится на 12−13 августа. В это время его активность достигает примерно 100 метеоров в час, если наблюдать их за городом, под темным небом. В 2026 году максимум Персеид совпадает с новолунием, поэтому лунный свет не составит никаких помех при наблюдении потока», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что радиант Персеид — точка на небе, из которой вылетают метеоры, — находится в созвездии Персея, откуда и происходит название потока. Радиант потока расположен достаточно высоко над горизонтом в течение всего темного времени суток, во время максимума это примерно с 23 часов до 4 часов утра. «Однако высота радианта в течение этого времени увеличивается примерно с 30 до 60 градусов, поэтому с течением ночного времени условия наблюдений Персеид и количество их метеоров увеличивается», — пояснил специалист.