«Известия»: число вакансий для несовершеннолетних увеличилось на 43%

По данным издания, подростки могут заработать более 50 тыс. рублей в месяц. Таргетологам предлагают до 1 тыс. рублей в час, аниматоры могут получить до 1,3 тыс. рублей, а догситтеры до 2 тыс. рублей. Расклейщики объявлений могут заработать до 2,3 тыс. рублей за смену, промоутерам обещают выплатить до 2 тыс. рублей, а курьерам до 5 тыс. рублей. При этом ежемесячный доход продавцов и нянь может составить 30 тыс. рублей, фотографов — 40 тыс. рублей, а официантов и сборщиков заказов — более 50 тыс. рублей.