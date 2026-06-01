«Известия»: число вакансий для несовершеннолетних увеличилось на 43%

По данным издания, подростки могут заработать более 50 тыс. рублей в месяц.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Компании разместили в апреле — мае 2026 года более 1,8 тыс. вакансий для временного трудоустройства молодых людей в возрасте до 18 лет, что на 43% больше по сравнению с мартом текущего года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные онлайн-платформы hh.ru.

По данным издания, подростки могут заработать более 50 тыс. рублей в месяц. Таргетологам предлагают до 1 тыс. рублей в час, аниматоры могут получить до 1,3 тыс. рублей, а догситтеры до 2 тыс. рублей. Расклейщики объявлений могут заработать до 2,3 тыс. рублей за смену, промоутерам обещают выплатить до 2 тыс. рублей, а курьерам до 5 тыс. рублей. При этом ежемесячный доход продавцов и нянь может составить 30 тыс. рублей, фотографов — 40 тыс. рублей, а официантов и сборщиков заказов — более 50 тыс. рублей.

Соискательская активность подростков также увеличилась. За период с марта по апрель количество резюме несовершеннолетних выросло с 66 тыс. до 88 тыс, уточняет газета.