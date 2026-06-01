В Сербии обсуждается возможная отмена безвизового режима с Россией до конца года в рамках стремления страны к вступлению в ЕС. Об этом заявил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.
«Я считаю, что мы далеко и от вступления и от отмены визового режима, потому что властям Сербии только еще этого не хватало для полной капитуляции», — сказал он «Известиям».
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко отметил, что часть сербской политической элиты действительно ориентируется на сближение с Западом. Однако в целом Сербия продолжает придерживаться сбалансированного многовекторного курса.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Сербия является близкой для России страной. Сербский лидер Александр Вучич подчеркивал, что Белград уважает российских друзей и соблюдает их интересы.