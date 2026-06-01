В Хабаровском крае владелица магазина должна заплатить за вывоз мусора

Вяземский районный суд удовлетворил иск регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами к собственнице магазина — гражданке Б. Оператор ранее направил ей договор, который остался неподписанным, однако по закону в таком случае соглашение считается заключённым на типовых условиях, сообщает суд Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Ответчица оспаривала требования, утверждая, что не использовала городские контейнерные площадки, а складировала отходы на принадлежащей ей территории. Суд не принял эти аргументы во внимание. В решении отмечено, что обязанность оплачивать услуги регоператора возникает с момента образования отходов вне зависимости от способа их накопления.
С гражданки Б. взыскали задолженность по оплате услуг и госпошлину. Решение пока не вступило в законную силу — у сторон есть возможность его обжаловать.
