Финляндия прекращает прием небиометрических паспортов из России

Как ранее заявило ведомство, данное решение предусматривает переходный период, который продлится с 1 июня по 31 декабря 2026 года. В указанный период Финляндия будет принимать российские паспорта без биометрии при наличии действующей визы, выданной финской стороной до 1 июня. Также принимаются паспорта, в которых содержится действующая виза или вид на жительство, выданные до 1 июня другим государством Евросоюза или страной Шенгенской зоны.
Для ряда случаев установлены исключения. Финляндия продолжит принимать небиометрические паспорта у лиц, не достигших 18 лет, а также у владельцев, которым страна предоставила вид на жительство до 1 июня. Кроме того, по паспорту без биометрии допускается подача заявления на продление финского вида на жительство.