Как защитить детей в каникулы — простые правила безопасности

Падения приводят к ушибам и переломам. Ограждения на окнах и поручни на ступенях значительно снижают риск. Летом особенно опасны москитные сетки: они не выдерживают ребёнка и могут стать причиной выпадения. Не оставляйте окна открытыми без контроля, не полагайтесь на сетки как на защиту и не ставьте мебель у подоконника.