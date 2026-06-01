Как защитить детей в каникулы — простые правила безопасности

Профилактика детского травматизма особенно важна в школьные каникулы: у детей больше свободного времени, они чаще находятся на улице и иногда остаются без присмотра. Эти вопросы мы обсудили с детским травматологом‑ортопедом Александром Ефиновым.
Пор его словам, главные причины травм просты и повторяются: неправильно организованная среда, невнимательность родителей и рискованное поведение самих детей во время игр, занятий спортом или в быту. К травмоопасным факторам добавляются любопытство, высокая активность, эмоциональность и отсутствие жизненного опыта — дети просто не чувствуют опасности.
Профилактика сводится к двум задачам: убрать реальные источники риска и систематически учить ребёнка правилам безопасности. Важно не запугивать детей, а объяснять, как правильно действовать, чтобы избежать беды.
Статистика остаётся стабильной: мальчики травмируются примерно вдвое чаще девочек. Лидируют бытовые травмы — до 50−60% всех случаев, а у детей до семи лет их доля достигает около 80%.
«В домашних условиях чаще всего встречаются термические ожоги (плита, утюг, кипяток, пар), падения с мебели или из окна, удушья мелкими предметами, отравления бытовой химией и поражения электричеством из‑за неисправных приборов или игр с розетками», — рассказал Александр Ефинов.
Ожоги — наиболее частая и опасная категория травм: они оставляют шрамы и в тяжёлых случаях могут привести к смерти. Профилактика проста: не допускать детей к плите и открытому огню, убрать спички и зажигалки, по возможности установить варочную панель выше досягаемости.
Падения приводят к ушибам и переломам. Ограждения на окнах и поручни на ступенях значительно снижают риск. Летом особенно опасны москитные сетки: они не выдерживают ребёнка и могут стать причиной выпадения. Не оставляйте окна открытыми без контроля, не полагайтесь на сетки как на защиту и не ставьте мебель у подоконника.
Чтобы избежать удушья, храните мелкие предметы и шнуры вне досягаемости, используйте жалюзи без свисающих шнуров. Острые предметы и стекло держите в недоступных местах. Химикаты и лекарства храните в закрытых, подписанных шкафчиках.
Электробезопасность достигается установкой защитных заглушек в розетки и контролем состояния приборов. На улице следите за детскими площадками: прыжки с качелей и падения с высоты опасны. Пешеходная безопасность требует от ребёнка умения останавливаться перед дорогой, смотреть по сторонам, идти по тротуару и держаться за руку взрослого; стоящая машина может скрывать опасность, если ребёнок выбежит из‑за неё. В автомобиле используйте детские кресла.
Велосипеды, ролики и самокаты требуют защитной экипировки — шлема и наколенников — а также обучения правильному падению. На воде не оставляйте ребёнка без присмотра ни на минуту: утонуть можно даже в небольшой лужице менее чем за две минуты.