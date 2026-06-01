В Хабаровске прошёл крестный ход в праздник Святой Троицы

В Хабаровске в праздник Святой Троицы сотни верующих прошли традиционным крестным ходом по центральным улицам города. Вместе с митрополитом Хабаровским и Приамурским Артемием в шествии принял участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, о чём он рассказал в своём Telegram-канале.
Крестный ход прошёл от Спасо-Преображенского собора до Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери. В этом году Троица совпала с Днём рождения Хабаровска, что придало празднику особый смысл. По словам главы региона, верующие молились о крае, защитниках Родины, мире и силе духа.
«Какие бы вызовы ни стояли перед нами — общими усилиями, с молитвой и верой, мы всё преодолеем. Потому что мы вместе. Потому что за нами правда и наша великая культура», — отметил Дмитрий Демешин.
Губернатор поздравил жителей с праздником Святой Троицы и Днём рождения Хабаровска. Он подчеркнул, что вера остаётся важной опорой для людей, а добрые дела и единство помогают краю проходить через любые испытания.