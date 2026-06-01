Барсучиха Масяня устроила шоу во время кормления в Хабаровске

В Хабаровске барсучиха Масяня из зоосада «Приамурский» имени В. П. Сысоева превратила обычное кормление в настоящее представление. Сотрудники подготовили для неё кулинарный квест с лакомствами, а животная звезда быстро показала, кто здесь главный гурман.
Для Масяни спрятали угощения в специальные боксы — внутри были курица, творожные шарики, сухофрукты, виноград и любимые яйца. Барсучиха ловко добралась до еды, действуя быстро и без лишней суеты. По словам сотрудников зоосада, её движения были такими стремительными, что за ними едва успевали следить.
После сытного обеда Масяня решила не расходиться с публикой и устроила небольшую фотосессию. Она позировала перед камерой, поворачивала голову и явно чувствовала себя королевой объектива. В зоосаде шутят, что после такого выхода ей впору сниматься для обложки журнала о дикой природе.
Посмотреть на Масяню и других обитателей можно в зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева. Показательные кормления помогают посетителям увидеть, как животные проявляют ловкость, характер и природные привычки — а заодно напоминают, что у каждого питомца зоосада есть свой темперамент и свои маленькие ритуалы.