Пираты захватили нефтяной танкер в Индийском океане: судно следовало в Могадишо

У побережья Сомали в Индийском океане пираты захватили нефтяной танкер. Об этом сообщает телеканал Dalsan.
По предварительным данным, к нападению причастны сомалийские пираты. Инцидент произошел у северо-восточного побережья страны, в районе региона Пунтленд.
Канал уточняет, что судно следовало из порта Бербера в Могадишо. Информация о названии танкера и его владельце на данный момент не раскрывается.
Ранее у берегов Сомали пираты захватили грузовое судно, перевозившее цемент и шедшее под флагом Сент-Китс и Невис. Девять вооруженных людей поднялись на борт и взяли судно под свой контроль.
Как писал KP.RU, пираты захватили нефтяной танкер Honour 25 у берегов Сомали, шедший из Персидского залива. На борту находилось 18 500 тонн топлива. Экипаж судна состоял из 17 человек.