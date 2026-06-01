В день рождения Хабаровска губернатору Дмитрию Демешину презентовали демографический бренд Хабаровского края, разработанный по его поручению министерством внутренней и информационной политики вместе с Советом отцов региона. Это часть информационной кампании, направленной на продвижение семейных ценностей и повышение рождаемости, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Бренд объединит все направления работы органов власти по поддержке семейной политики в регионе — от поддержки молодых родителей до создания комфортной городской среды», — говорится в сообщении.
В День рождения Хабаровска в регионе запустили новый демографический бренд. Фото: Антон Шевченко.
Бренд выполнен в цветах флага Хабаровского края. В нем объединены символы, характеризующие регион: солнце в виде петроглифа, река Амур, сопки и семья с детьми. Главный слоган — «Край счастливых семей».
«Это то, что делает регион во благо и во имя семей Хабаровского края», — отметил Дмитрий Демешин.
Первым шагом воплощения бренда стало появление скамьи для молодожёнов на дамбе Южного округа, благоустройство которой ведется в этом году. Длина арт-объекта — три метра, на спинке надпись: «У хабаровчан горячее сердце». Старт новой традиции дали молодожёны Денис Себто и Алина Андриянова: сели на лавочку, загадали желание и повязали ленточки.
«Нам хочется, чтобы у нас действительно был край счастливых семей, и чтобы это началось с вас», — обратился к молодожёнам Дмитрий Демешин.
Вице-губернатор края Артём Мельников рассказал супругам о мерах поддержки семей с детьми в регионе. Молодожёны получили подарки с символикой нового бренда, а губернатор вручил им скульптуру «Хранитель на медведе» — символ семейного очага.
«Мы вас с удовольствием будем поддерживать. Нам очень важно, чтобы вы были счастливы, а правительство края и власти Хабаровска сделают многое, чтобы придать новый облик нашему городу и краю, — подчеркнул Дмитрий Демешин. — Желаю вам, чтобы вы свою любовь друг к другу, к своим близким пронесли через всю жизнь. Счастья вам!».
В завершение губернатор отметил, что крепкие многодетные семьи — это устойчивость и благополучие общества, за ними — будущее края. Правительство региона продолжит поддерживать развивать меры, направленные на продвижение семейных ценностей и повышение рождаемости в Хабаровском крае.
