Жители Новосибирска пожаловались на подростков-зацеперов на троллейбусах

В Новосибирске жители пожаловались на подростков, которые цепляются за движущиеся троллейбусы. Сообщение об опасных поездках появилось в паблике «Выборная Онлайн Новосибирск» во «ВКонтакте».
По словам очевидцев, речь идёт о группе школьников. Они регулярно хватаются за троллейбусы снаружи и едут так по улице, несмотря на замечания.
Один из местных жителей рассказал, что видит этих подростков уже не впервые. По его словам, часть мальчиков зашла в салон, а один из них специально остался снаружи и ждал, когда троллейбус начнёт движение, чтобы зацепиться за него.
«И вот что в такой ситуации делать жителям? Видишь, а ничего сделать не можешь. Не побежишь же за ними», — отмечает автор публикации.
Он также задался вопросом, знают ли родители, чем занимаются их дети во время каникул.