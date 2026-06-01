Евгений Свечников и ещё трое хоккеистов покинули хабаровский «Амур»

Хабаровский «Амур» объявил об уходе четырёх хоккеистов после завершения сезона КХЛ. Команду покидают нападающие Евгений Свечников и Артур Гиздатуллин, а также защитники Иван Мищенко и Виктор Антипин.
Самым заметным именем в этом списке стал 29-летний Свечников. В прошедшем регулярном чемпионате форвард провёл за «Амур» 34 матча и набрал 16 очков — забросил 8 шайб и сделал 8 результативных передач. По данным РИА Новости, игроки ушли из клуба после истечения контрактов.
Для Артура Гиздатуллина прощание получилось особенно символичным — в системе хабаровского клуба он провёл 10 сезонов. Виктор Антипин, напротив, задержался в «Амуре» всего на несколько месяцев. В клубе поблагодарили хоккеистов за работу и эмоции, отметив, что «хоккейная жизнь не стоит на месте».
Минувший сезон для «Амура» закончился без выхода в плей-офф. По итогам регулярного чемпионата хабаровчане заняли девятое место в Восточной конференции и остановились в шаге от кубковой восьмёрки. Теперь клубу предстоит перестраивать состав перед новым сезоном и искать замену игрокам, которые закрывали важные позиции в атаке и обороне.