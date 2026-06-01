В хабаровских автобусах вводится дополнительный способ оплаты

С 1 июня проезд на маршрутах № 1С, 7, 8, 16−1, 17, 35, 46 и 49 можно оплачивать через Яндекс Go. Об этом рассказали в ХМНИЦ. Пока что данный способ работает в тестовом режиме. Подключение остальных маршрутов города к оплате таким способом планируется в течение трех месяцев. «Для оплаты необходимо активировать Bluetooth на устройстве, открыть раздел “Транспорт” в приложении “Яндекс Go”, выбрать маршрут. После обнаружения Bluetooth-метки транспортного средства приложение предложит совершить оплату. Для подтверждения оплаты проезда пассажиру достаточно предъявить динамический билет в приложении “ЯндексGo”», — объяснили в ХМНИЦ.