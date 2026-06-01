«Авангард» может снова сыграть с «Локомотивом» на Кубке Блинова

В Омске на Кубке Блинова-2026 могут сыграть те же команды, что и прошлым летом. Об этом сообщил журналист Роман Габдрафиков в своём телеграм-канале «Роман с хоккеем».
По его информации, «Авангард» планирует собрать на предсезонном турнире прежний состав участников. Если эти данные подтвердятся, омичи снова увидят матч между «Авангардом» и «Локомотивом».
Также, по данным журналиста, участниками турнира будут «Сибирь», «Нефтехимик» и «Северсталь».
Габдрафиков отметил, что предсезонный план «Авангарда» может быть похож на прошлогодний. Предполагается, что летом омская команда проведёт четыре домашних матча на турнире, а затем на неделю отправится в Санкт-Петербург.
Официального подтверждения состава участников Кубка Блинова-2026 пока не было.