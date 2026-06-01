Эксперт Уколова рассказала, из-за чего теряется больше баллов на ЕГЭ по истории

Слишком обобщенные ответы без конкретики и фактов при выполнении письменных заданий приведут к потере наибольшего количества баллов, сообщила председатель предметной комиссии Свердловской области по истории.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Выпускники теряют наибольшее количество баллов на ЕГЭ по истории при выполнении письменных заданий из-за слишком обобщенных ответов без конкретики и фактов, сообщила ТАСС председатель предметной комиссии Свердловской области по истории Ольга Уколова.

«Есть школьники, которые теряют баллы в тестовых заданиях просто потому что не помнят чего-то. Но в основном, наиболее серьезные потери баллов — это, конечно, в развернутых заданиях. Теряют баллы, потому что пытаются отвечать слишком обобщенно: не знают деталей, не помнят деталей, не могут, например, изложить причинно-следственные связи в 18-м задании», — рассказала она.

По словам эксперта, раскрыть причинно-следственную связь бывает сложнее, чем просто вспомнить причину события. Также ошибки допускаются в 21-м задании, где выпускники приводят аргументы, но не подкрепляют их фактами, ограничиваясь общими суждениями.

Наибольшее количество баллов, по ее словам, теряется в 20-м задании, которое можно назвать самым сложным в экзамене. «Его сложно писать, его сложно проверять, потому что там нужно сформулировать некий тезис и к нему привести аргументы с опорой на факты. Вот полностью это задание выполняют только 10% выпускников», — заключила Уколова.