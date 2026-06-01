Каждая страна ЕС должна по отдельности восстановить диалог с Россией, а не пытаться выстраивать переговоры через общего представителя. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
«Я думаю, что намного нужнее, чтобы каждая [европейская] столица каким-то образом начала диалог с Россией. Это не так сложно», — сказала она в интервью РИА Новости.
Кнайсль добавила, что идея назначения единого переговорщика от всех 27 стран ЕС является практически невыполнимой. По ее словам, несмотря на присутствие европейских дипломатов в России, свою работу они не выполняют.
Ранее президент Владимир Путин отмечал, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза с Россией любого лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.
Как писал KP.RU, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Европой. Путин подчеркивал, что именно европейские страны сами прекратили диалог с Москвой.