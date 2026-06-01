В Новосибирской области появятся обновленные комнаты матери и ребёнка

Министерство транспорта России утвердило унифицированные требования для комнат матери и ребенка, а также детских игровых зон в транспортной инфраструктуре. Эти нововведения затронут аэропорты, железнодорожные и автобусные вокзалы, включая Новосибирскую область.
Министр транспорта России Андрей Никитин подписал соответствующее распоряжение. Новый подход предполагает создание комплексной системы обслуживания семей с детьми, учитывая специфику каждого транспортного объекта, объём пассажиропотока и возраст ребёнка.
По словам руководителя Минтранса, существующие нормы для проектирования комнат матери и ребенка уже имеются, однако теперь разработаны единые стандарты их оборудования для всех типов транспортной инфраструктуры.
Ранее мы рассказывали, что с 1 июня в Новосибирске изменятся правила работы социального такси.
Татьяна Картавых