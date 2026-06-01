В центре Красноярска ограничили движение по улице Ленина

На одном из участков закрыли три полосы из пяти.

В центре Красноярска ограничат движение по улице Ленина. Как сообщили в СГК, до конца дня 21 июня для проезда закроют три крайние левые полосы из пяти на участке улицы Ленина между домами № 149 и 151. После этого ограничения на две недели передвинут на две крайние правые полосы.

На участке отремонтируют теплотрассу, полностью заменят подавляющий и обратный трубопроводы, а также приведут в порядок тепловую камеру.

Горячее водоснабжение жителей организуют по временной схеме. Дополнительных отключений не потребуется.

Ранее в Красноярске на сутки раньше вернули холодную воду жителям Ленинского района.