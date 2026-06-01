Онищенко: мечта отказаться от живых экзаменов утопична, но в ней есть и плюсы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мечта отказаться в школах от живых экзаменов утопична, но и в ней есть свои плюсы — например, это дает возможность поступать в московские вузы абитуриентам из регионов. Такое мнение выразил ТАСС академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
«Отсутствие человеческого контакта… Мечта о том, что все перевести на числовые оценки, утопична. Хотя есть и преимущества. Это дает поступать в московские вузы детям с периферии», — сказал Онищенко.
Тем не менее, по его словам, такая система оценивания не дает возможности сложить объективное представление о знаниях поступающих. Академик напомнил, что бывали случаи, когда в некоторых субъектах РФ выпускалось много школьников со 100-балльными результатами. При личной встрече с ними выяснялось, что они и на 50 баллов не знают.