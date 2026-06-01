Основной период ЕГЭ-2026 стартовал в Хабаровском крае

Основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов стартовал сегодня, в первый день лета. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», для участия в ЕГЭ в регионе зарегистрировалось 5950 человек, большая часть которых — выпускники этого года, также экзамен будут сдавать выпускники прошлых лет, студенты техникумов и колледжей.
Сегодня, 1 июня, выпускникам предстоит сдать экзамены по выбору — по истории, литературе и химии.
К слову, по статистике Рособрнадзора, среди предметов по выбору лидируют обществознание (40,7%), информатика (22,4%), физика (20,6%) и биология (20,2%). Далее следуют химия (15,4%), история (13,6%), английский язык (12,6%), литература (6,2%) и география (4,1%).
Следующие экзамены будут обязательными: русский язык — 4 июня, математика — 8 июня.
— Для получения аттестата нужны русский язык и математика (база или профиль). Профильную математику выбрали 51,2% участников, базовую — 48,4%, — проинформировали в Рособрнадзоре.
В целом экзаменационный период для 11-классников продлится до 9 июля. После основных предметов вновь в расписании предусмотрены дни для сдачи остальных экзаменов по выбору: 11 июня — обществознание и физика, 15 июня — биология, география и письменный иностранный, 18−19 июня — устный иностранный и информатика, резерв — с 22 по 25 июня, пересдача одного предмета по выбору — 8 и 9 июля.
Между тем, в Минпросвещения России напомнили, что в этом году ЕГЭ отмечает 25-летний юбилей.
— Прошло 25 лет с момента, как экзамен прошел большой путь от эксперимента до обязательного. Сегодня нет тестовой части, нет тех заданий, которые были вначале. Экзамен проверяет, насколько широко мыслят школьники, стало больше письменных заданий. Уровень честности и объективности ЕГЭ сегодня является одним из самых высоких в мире, — приводит пресс-служба ведомства слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.