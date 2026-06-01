Новосибирцам назвали даты магнитных бурь в июне

В Новосибирской области в начале июня ожидается повышенная геомагнитная активность. Прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По данным специалистов, 1 июня уровень геомагнитных колебаний может подняться до 4 баллов. Формально это ещё не магнитная буря: такой статус присваивают при 5 баллах, когда начинается слабая буря уровня G1. Повышенная активность также возможна 3 июня.
Более заметные возмущения магнитосферы ожидаются ближе к середине месяца — с 11 по 13 июня. Самым напряжённым днём, по прогнозу, станет 11 июня. В этот день специалисты ожидают магнитную бурю уровня G2, то есть средней силы.
На следующий день, 12 июня, прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. Ещё 13 июня магнитосфера останется возмущённой, но показатели должны снизиться до 4 баллов. В остальные дни июня серьёзных геомагнитных всплесков пока не ожидается.
В периоды магнитных бурь метеозависимые люди могут внимательнее прислушиваться к самочувствию. Некоторые жалуются на головную боль, слабость, усталость и скачки давления. При ухудшении состояния лучше снизить нагрузку и больше отдыхать.