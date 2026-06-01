На юге России стартует курортный сезон

Первый день лета на Крымском полуострове — традиционный старт летнего курортного сезона. Санатории, пансионаты, дома отдыха и, конечно же, пляжи готовы принять отдыхающих. Погода в начале июня обещает быть солнечной, море, по данным синоптиков, вскоре прогреется до комфортных для купания 23 градусов. Причем отдыхать в Крыму можно не только на Черном, но и на Азовском море, которое прогревается быстрее из-за небольшой глубины. В целом к готовности 360 пляжей на побережье двух морей, тогда как в 2025 году их было 351. Регион практически каждый год бьет рекорды по турпотоку. Как ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов, туристический поток в 2025 году вырос на 15%, достигнув 6,9 млн туристов. В нынешнем году власти прогнозируют не меньшее количество. По информации министра курортов и туризма Сергея Ганзия, в сезоне 2026 года на территории Республики Крым в общей сложности будут работать более 2,5 тыс. средств размещения, в том числе 1 112 гостиниц, пансионатов, баз отдыха, 98 санаториев, а также более 1,4 тыс. гостевых домов, легализация которых ведется с осени прошлого года. Как ожидается, основную часть туристов традиционно примет Южное побережье Крыма, в том числе самый известный город-курорт Ялта. В 2025 году в Ялте отдохнуло около 2 млн туристов, что на 20% превышает количество отдохнувших в 2024 году. Прослеживается тенденция к увеличению туристического потока и в курортный сезон 2026 года, и глава администрации Янина Павленко ранее сообщала ТАСС, что санатории и другие средства размещения в муниципалитете готовы принять не менее 2 млн человек. В соседней Алуште также ожидают роста турпотока. Глава администрации Галина Огнева ранее сообщала ТАСС, что в нынешнем году рост бронирования составил 40% в сравнении с 2025 годом. Как сообщил ТАСС замглавы администрации курорта Феодосия на восточном берегу Дмитрий Милосердов, здесь также есть предпосылки для роста турпотока: уже в середине весны заполняемость средств размещения здесь была на 74% больше, чем годом ранее. Всего городской округ рассчитывает принять порядка 200 тыс. человек. Примечательно, что Феодосия славится не только морем, но и известна как город великого мариниста Ивана Айвазовского: художник родился и вырос в Феодосии, и в галерее этого города хранится богатейшая коллекция его картин.