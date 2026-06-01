В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за путевки в детские лагеря

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили ввести социальный налоговый вычет за покупку путевок в детские лагеря.
Законопроект о введении такого вычета будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат парламентской фракции СР Александр Ремезков.
«Законопроектом уточняются основания предоставления социального налогового вычета, включая в него суммы расходов на приобретение путевок в места, осуществляющие организацию детского отдыха», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что такой вычет предоставляется при условии, что дети отдыхают в круглосуточных лагерях (сезонных или круглогодичных), а также в палаточных лагерях, которые внесены в региональные реестры организаций детского отдыха.
При этом установленный законодательством предел социального налогового вычета (150 тысяч рублей в течении календарного года) проектом не увеличивается.
Также предусматривается, что указанный вычет налогоплательщики могут получить у своего работодателя.
В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что в настоящее время вычет можно получить с расходов на медицину и образование.
«Максимальная сумма налогового вычета составляет 150 тысяч рублей в год, и будет правильно расширить сферу его применения», — добавил он.
«Справедливая Россия» предлагает вернуть детский кешбек. Кроме этого, государство должно выделить бюджетные средства на оплату проезда в лагеря, и вместе с налоговым вычетом это станет серьезным финансовым подспорьем для семей с детьми", — подытожил лидер партии.