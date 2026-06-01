Только четверо из 19 спезназовцев в Хабаровске получили право носить краповый берет

На базе войскового стрельбища отряда специального назначения «Тайфун» Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации завершились испытания на право ношения крапового берета. Из 19 кандидатов четверо спецназовцев достигли заветной цели, сообщает пресс-служба ВО ВНГ РФ.
«В течение недели все кандидаты прошли обязательный медицинский осмотр, выполнили нормативы по физической подготовке и сдали зачеты по основным предметам обучения. В заключительный день на марш вышло девятнадцать военнослужащих, представляющих подразделения специального назначения оперативно-территориального объединения», — говорится в сообщении.
В Хабаровске завершились квалификационные испытания на право ношения крапового берета. Фото: Предоставлено пресс-службой ВО ВНГ РФ.
Во время преодоления марш-броска по пересеченной местности от инструкторов поступали различные вводные, требующие от спецназовцев предельного сосредоточения, выносливости и реакции.
После марша кандидаты должны были справиться со специальной штурмовой полосой, при прохождении которой дымовая завеса, огонь и взрывы усложняли задачу. Далее были проверены навыки и умения военнослужащих в скоростной стрельбе, штурме высотного здания, выполнении акробатических упражнений и четырех комплексов рукопашного боя.
Завершилась серия испытаний 12-ти минутным спаррингом, в котором претенденты в очных поединках сошлись друг с другом и инструкторами. До заключительного этапа добрались четыре спецназовца, которые в противостоянии силы воли и усталости достигли заветной цели.
Командующий Восточным округом Росгвардии генерал-лейтенант Александр Решетников в присутствии личного состава отряда специального назначения «Тайфун» поздравил новоиспеченных краповиков и вручил им долгожданные береты. Завершилось мероприятие общим фотографированием.
Напомним, в прошлом году из 16 кандидатов заветную цель также достигли четверо спецназовцев.