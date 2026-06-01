Аварии на теплосетях привели к отключению горячей воды в 132 домах Новосибирска

Больше всего домов без воды осталось в Калининском и Кировском районах.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске из-за аварий на теплосетях отключили горячую воду в 132 домах. Информацию о происшествии опубликовали на муниципальном сайте, который отслеживает состояние городских систем жизнеобеспечения.

Проблемы затронули сразу семь районов города. Самая масштабная ситуация сложилась в Калининском районе, где отключения коснулись 44 домов. В Кировском районе без горячей воды остались 36 жилых зданий. Также временные трудности испытывают жители Октябрьского района — там зафиксировали 21 отключение. В Советском районе затронуто 19 домов. В Ленинском районе отключения коснулись 8 зданий. В Железнодорожном районе нет воды в 3 домах, а в Дзержинском районе — всего в одном.

Городские службы работают над устранением повреждений на сетях.