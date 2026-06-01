Власти Молдавии обсуждают вхождение страны в состав Румынии

Глава МИД Молдавии Попшой поддержал объединение с Румынией.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД Молдавии Михай Попшой высказался в поддержку идеи объединения республики с Румынией. Об этом он заявил в эфире радиостанции Vocea Basarabiei.

Дипломат считает, что тема вхождения Молдавии в состав Румынии не должна считаться запретной.

«Будучи гражданином Румынии, я не могу голосовать против объединения», — сказал министр.

Попшой добавил, что конкретные шаги в этом направлении могут обсуждаться только при наличии широкой политической поддержки и соответствующей готовности как в Молдавии, так и в Румынии.

Ранее Молдавия начала процесс выхода из Содружества Независимых Государств. Правительство республики одобрило денонсацию ряда соглашений, которые являются ключевыми для ее участия в СНГ.

Депутат Госдумы Константин Затулин в интервью KP.RU заявил, что решение Кишинева о выходе из организации может рассматриваться как один из этапов курса на сближение с Румынией.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
