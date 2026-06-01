Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса временно закрыли для полётов

В нескольких регионах Северного Кавказа утром 1 июня временно изменили работу воздушных гаваней. Для обеспечения безопасности полётов Росавиация ввела ограничения на приём и отправку самолётов в трёх аэропортах.

«Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в уведомлении.

В ведомстве пояснили, что ограничения связаны с необходимостью обеспечить безопасность гражданской авиации. Пассажирам рекомендовали следить за изменениями в расписании, уточнять информацию у авиаперевозчиков и проверять данные на электронных табло аэропортов.

Ранее Life.ru писал, что из-за ночных ограничений в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара задержали свыше 30 рейсов. Приём и отправку самолётов останавливали в целях безопасности.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.