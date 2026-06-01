Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса временно закрыли для полётов

«Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в уведомлении.
В ведомстве пояснили, что ограничения связаны с необходимостью обеспечить безопасность гражданской авиации. Пассажирам рекомендовали следить за изменениями в расписании, уточнять информацию у авиаперевозчиков и проверять данные на электронных табло аэропортов.
Ранее Life.ru писал, что из-за ночных ограничений в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара задержали свыше 30 рейсов. Приём и отправку самолётов останавливали в целях безопасности.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.