От ремонта до муралов: студенты-архитекторы помогают преобразить территорию во Владивостоке

Ход работ на объекте оценил глава города Константин Шестаков. Как рассказали в городской администрации, на сегодня в здании детского сада проводится комплексный капитальный ремонт. Подрядная организация выполняет работы на кровле и фасаде, приводит в порядок лестничные пролеты. Одновременно ведется полная модернизация инженерной инфраструктуры.
В учреждении заменят системы отопления, водоснабжения, электроснабжения, вентиляции и канализации. Обновление затронет еще внутренние помещения, современный вид получат пищеблок и медицинский кабинет. Реализация проекта осуществляется в рамках государственной программы Приморского края, направленной на развитие системы образования.
По словам Константина Шестакова, работы идут в соответствии с графиком. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет около 65%. Завершить капитальный ремонт планируется до середины июля, чтобы коллектив учреждения успел подготовиться к началу нового учебного года и принять воспитанников в обновленных условиях.
Особое внимание во время осмотра уделили благоустройству прилегающей территории. Студенты ВВГУ предложили ряд современных решений, способных сделать пространство более интересным и полезным для детей. Среди инициатив: нанесение на асфальт игровых и развивающих элементов, создание художественных композиций на фасадах и технических объектах, размещение ярких муралов, установка тактильных игровых конструкций и декоративных скворечников.
Глава Владивостока отметил, что подобное сотрудничество приносит пользу всем участникам процесса. Молодые специалисты получают возможность поработать над реальным городским проектом и увидеть воплощение своих идей, а муниципалитет — новые творческие решения, которые в дальнейшем могут применяться и на других социальных объектах города.
По поручению мэра на территории учреждения уже выполнено обновление входной группы. Здесь появились новые ворота и калитка, оснащенные системой видеодомофона. Эти работы были профинансированы из бюджета Владивостока.
Отметим, что параллельно аналогичные работы по капитальному обновлению сегодня ведутся еще в нескольких дошкольных учреждениях города: детских садах № 5, № 27 и № 121.