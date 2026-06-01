МВД: мошенники применяют «автоинформирование» о взломе учетной записи

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мошенники активно применяют схемы, в ходе которых отправляют жертве посредством СМС-сообщений, электронной почты или мессенджеров письма, замаскированные под автоинформирование о взломе учетной записи, и указывают телефон, по которому якобы смогут помочь в этой ситуации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.