Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: мошенники применяют «автоинформирование» о взломе учетной записи

Злоумышленники указывают телефон, по которому якобы смогут помочь в этой ситуации, сообщили в ведомстве.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мошенники активно применяют схемы, в ходе которых отправляют жертве посредством СМС-сообщений, электронной почты или мессенджеров письма, замаскированные под автоинформирование о взломе учетной записи, и указывают телефон, по которому якобы смогут помочь в этой ситуации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

«Фиксируется активное применение схем, в которых потерпевших убеждают инициативно звонить злоумышленникам. Посредством СМС-сообщений, электронной почты или мессенджеров гражданину поступает уведомление, замаскированное под автоинформирование и содержащее сведения о неправомерном доступе к его учетной записи с указанием номера телефона “для связи”, текст которого побуждает гражданина обратиться в техническую поддержку», — сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что в целом чаще всего мошеннические схемы начинаются со звонка неизвестного лица, имитирующего бытовую коммуникацию, чтобы, не вызывая подозрений, выманить у жертвы персональные данные или код авторизации из СМС-сообщения.