МВД: мошенники применяют «автоинформирование» о взломе учетной записи

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мошенники активно применяют схемы, в ходе которых отправляют жертве посредством СМС-сообщений, электронной почты или мессенджеров письма, замаскированные под автоинформирование о взломе учетной записи, и указывают телефон, по которому якобы смогут помочь в этой ситуации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.
«Фиксируется активное применение схем, в которых потерпевших убеждают инициативно звонить злоумышленникам. Посредством СМС-сообщений, электронной почты или мессенджеров гражданину поступает уведомление, замаскированное под автоинформирование и содержащее сведения о неправомерном доступе к его учетной записи с указанием номера телефона “для связи”, текст которого побуждает гражданина обратиться в техническую поддержку», — сказали в пресс-центре.
В МВД добавили, что в целом чаще всего мошеннические схемы начинаются со звонка неизвестного лица, имитирующего бытовую коммуникацию, чтобы, не вызывая подозрений, выманить у жертвы персональные данные или код авторизации из СМС-сообщения.