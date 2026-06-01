Замораживание потолка цен на нефть из России, которое обсуждается в Европейском союзе, говорит о крахе санкционной политики Запада. Такое мнение в воскресенье, 31 мая, высказал ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.
— Европейские нефтяные санкции начинают рушиться. Весьма вероятно, что РФ пойдет на эскалацию в отношении ЕС. И это в тот самый момент, когда он будет умолять Россию о поставках энергоресурсов, — написал он в социальной сети X.
Также аналитик отметил отсутствие какой-либо стратегии у политиков в Евросоюзе.
Агентство Bloomberg ранее написало, что ЕС рассматривает возможность временной отмены ограничений цен на российскую нефть из-за конфликта вокруг Ирана. По данным источника, следующий пересмотр ценового потолка в июле приведет к повышению уровня цен до 65 долларов, что выше предыдущего порога в 60 долларов, установленного G7.
До этого Соединенные Штаты исключили из реестра антироссийских санкций два танкера и 11 физлиц, среди которых и покойные члены Федерального Собрания России.