Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пилкингтон: Замораживание потолка цен на нефть из РФ говорит о крахе санкций

Замораживание потолка цен на нефть из России, которое обсуждается в Европейском союзе, говорит о крахе санкционной политики Запада. Такое мнение в воскресенье, 31 мая, высказал ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.

Замораживание потолка цен на нефть из России, которое обсуждается в Европейском союзе, говорит о крахе санкционной политики Запада. Такое мнение в воскресенье, 31 мая, высказал ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.

— Европейские нефтяные санкции начинают рушиться. Весьма вероятно, что РФ пойдет на эскалацию в отношении ЕС. И это в тот самый момент, когда он будет умолять Россию о поставках энергоресурсов, — написал он в социальной сети X.

Также аналитик отметил отсутствие какой-либо стратегии у политиков в Евросоюзе.

Агентство Bloomberg ранее написало, что ЕС рассматривает возможность временной отмены ограничений цен на российскую нефть из-за конфликта вокруг Ирана. По данным источника, следующий пересмотр ценового потолка в июле приведет к повышению уровня цен до 65 долларов, что выше предыдущего порога в 60 долларов, установленного G7.

До этого Соединенные Штаты исключили из реестра антироссийских санкций два танкера и 11 физлиц, среди которых и покойные члены Федерального Собрания России.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше