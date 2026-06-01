Стал известен рейтинг Рыбакиной после «Ролан Гаррос»

Это стало возможным после того, как 31 мая Марта Костюк выбила четырехкратную чемпионку турнира Игу Швёнтек в ⅛ финала со счетом 7:5, 6:1.
Таким образом, Елена Рыбакина остается в статусе второй ракетки мира.
«Этот “Ролан Гаррос” — просто какой-то звездопад. Все самые сильные из топ-10 вылетели уже в самом начале: Рыбакина, Швёнтек, Пегула, Анисимова, Мухова», — отмечают любители тенниса.
По их мнению, пока это лучший «Ролан Гаррос» за последние годы.
«Интрига все еще есть. Арина не в прайме, и далеко не факт, что она выиграет тут титул. Слишком много тех, кто может победить», — в ожидании очередных сюрпризов пишут спортивные эксперты.
Но независимо от исхода в финале Открытого чемпионата Франции по теннису, четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко сохранит за собой первое место в рейтинге WTA.