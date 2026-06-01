Жители Эльбана сами выберут логотип к 90-летию посёлка

В Эльбане Амурского района завершился первый этап конкурса на лучший логотип в честь 90-летия со дня образования поселка. Три работы, отобранные профессиональным жюри, теперь оценивают сами жители. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», голосование стартовало в официальном канале поселковой администрации в мессенджере МАХ.
Конкурс на символику юбилея, объявленный еще в апреле, вызвал интерес у местных жителей. Организаторы получили шесть заявок от талантливых авторов. Отборочная комиссия, в которую вошли работники учреждений культуры Эльбанского городского поселения, выбрала три лучших варианта из 15 представленных на конкурс работ.
Победителя определят сами жители Эльбана.
— Чтобы оценка была максимально объективной, все логотипы размещены анонимно без указания авторов, — подчеркнули в администрации.
Организаторы отметили, что голоса учитываются только в официальном канале администрации в МАХ.
Итоги конкурса объявят в июле, а основные юбилейные мероприятия пройдут в последнее воскресенье сентября — в официальную дату основания поселка.