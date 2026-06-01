Жители Эльбана сами выберут логотип к 90-летию посёлка

В Эльбане Амурского района завершился первый этап конкурса на лучший логотип в честь 90-летия со дня образования поселка. Три работы, отобранные профессиональным жюри, теперь оценивают сами жители. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», голосование стартовало в официальном канале поселковой администрации в мессенджере МАХ.